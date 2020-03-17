Б'юті-фея
Один день з життя консультанта з краси Mary Kay
Як проходять буднi представниці однієї iз найчарівніших професій сучасності.
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Вона — чарівниця б'юті-індустрії, ідеальна дівчина, яка вміє вражати та може навчити своїх клієнток усіх секретів краси та вишуканості. Вона знає, які тренди популярні, як правильно обирати образи в залежності від типажів, розуміється на догляді за шкірою, знає, як зробити актуальний мейкап і готує моделей до виходу на подіум Ukrainian Fashion Week.

Експерт із питань краси компанії Mary Kay — не просто б'юті-помічниця, а справжня подруга, коліжанка та надійна підтримка для всіх своїх клієнток, яким іноді дуже складно залишатися "в темі" через швидкоплинність тенденцій та модних правил.
Головна героїня нашої сьогоднішньої статті Мар'яна Фуртак вже 11 років є б'юті-експертом Mary Kay та найвірнішою подругою для своїх численних клієнток. Редакція Ivona провела один день із б'юті-феєю Mary Kay, дізнавшись всі подробиці типового дня консультанта з краси Mary Kay.

Звичайно, ми не могли не скористатися можливістю відкрити і для себе всі нюанси сучасної галузі краси, актуальних мейк-ап-трендів та тонкощів правильного догляду за шкірою обличчя. Ми стали учасницями класу з краси, отримали максимум задоволення від цієї міні-вечірки (microparty) та в процесі розпитали про всі новини й лайфхаки індустрії краси.
Вітаю! І дякую, що завітали сьогодні до нашого б'юті-центру Mary Kay. Саме тут відбуваються усі чарівні перевтілення та дівочі зустрічі краси. Стосовно вашого питання, то чинників обрання правильних засобів для шкіри існує неймовірно багато.

Кожен випадок треба розглядати індивідуально. Ключові критерії підбору продуктів саме вік і тип шкіри. Те, що добре для жирної шкіри, може обернутися трагедією для сухої. Також треба враховувати погодний чинник. Пам'ятайте, що догляд за обличчям взимку і літом повинен відрізнятися. Якщо влітку головне наше завдання — створити комфортні умови "дихання" шкіри й захистити її від сонця, то взимку ми зобов'язані стежити за тим, щоб сухість і почервоніння не стали на заваді краси. Зазвичай, протягом класу з краси я допомагаю кожній дівчині індивідуально підібрати саме «її» засоби, задля максимально комфортного та ефективного догляду за шкірою.
Мар'яно, доброго дня! Розпочнімо наше спілкування із основного: розкажіть, який існує найправильніший спосіб підбору косметики із догляду.
Звичайно, подібні моменти дуже умовні, але в Mary Kay ми пишаємося своїми продуктами по догляду за обличчям саме завдяки натуральності їх складових. Так, наприклад, головними складовими лінійки для проблемної шкіри Clear Proof є екстракти канадського кіпрею, морського вересу і кореня лопуха. А ось власницям сухої шкіри ми рекомендуємо придивитися до лінійки Botanical Effects, яка славиться серед клієнток бренду своїми унікальними зволожувальними властивостями таких рослинних інгредієнтів, як алое та пітахайя.

Також низка продуктів має у складі вітамін С, який є потужним антиоксидантом і бере участь у багатьох процесах омолодження та покращення захисних функцій шкіри. Кожен засіб з догляду за шкірою обличчя Mary Kay – це результат інноваційних технологій у поєднанні з ефективною формулою інгредієнтів у складі. Головне – правильно підібрати продукцію задля отримання реального результату саме для своєї шкіри.
Мар'яно, ми знаємо, що Mary Kay, приділяє велику увагу натуральності складу. Розкажіть, а чи є в лінійках косметики особливі інгредієнти, які є "маркерами" віку?
Ви як справжня б'юті-фея Mary Kay, напевно, можете з першого погляду визначити, який у клієнтки тип шкіри. Але чи вмієте ви вгадувати бажання своїх підопічних?
Багато разів упродовж усієї своєї кар'єри в Mary Kay говорила своїм клієнткам, що ключове завдання сучасної жінки зберегти те, що дарувала нам природа. В молодості усі ми гарні, але з віком шкіра, за якою належно не доглядали, може відповісти вам втомою і тьмяністю. "Консервація" краси одне з ключових завдань б'юті-експерта, з якою я з радістю допомагаю впоратися усім своїм подругам-клієнткам. Системний догляд – це запорука краси.

І моя мета допомогти клієнткам знайти "свої" засоби. Ті, які допоможуть виглядати круто завжди, незалежно від погоди, настрою або гормонального фону. Можете вважати, що я збираю для кожної своєї подруги певний б'юті-бокс, в який потрапляє продукція, індивідуально підібрана для кожної дівчини. Це стосується і косметики для догляду за шкірою, і декоративних засобів, які можуть вигідно підкреслити красу.
Кожен засіб з догляду за шкірою обличчя Mary Kay – це результат інноваційних технологій у поєднанні з ефективною формулою інгредієнтів у складі. Головне – правильно підібрати продукцію задля отримання реального результату саме для своєї шкіри.
Якщо вже ми заговорили про макіяж, то хотілося би більше дізнатися про вашу роботу на бекстейджі Українського тижня моди.
Тиждень моди в Києві — це незрівнянний досвід і майданчик втілення найсміливіших професійних мрій. Ось вже третій рік Mary Kay виступає б'юті-партнером Ukrainian Fashion Week, а експерти бренду повністю керують бекстейджем.

Пухнасті брови, розмальовані повіки, кольорові стрілочки, пір'я і блискітки під очима — нам підвладні будь-які фешн-експерименти. За один сезон тижня моди ми командою відпрацьовуємо понад 50 різних мейкапів.

Мета візажистів на бекстейджі – не просто підготувати моделей до виходу на подіум, а майстерно доповнити образи, створені дизайнерами.
Поцілована сонцем шкіра, пухнасті, абсолютно незаймані брови, легкий рум'янець, червоні або коралові вуста — саме так виглядає знаковий б'юті-образ у 2020 році. Все просто, тільки легкі текстури, здоровий блиск, абсолютна натуральність. Одним з топ-трендів мейкапів з подіуму останнього сезону стала техніка «дрейпінг». За цим поняттям ховається практика нанесення рум'ян в стилі 80-х, епохи диско, з метою надати образу особливо святкового вигляду. Цей тренд диктує природність, свіжість, шкіра набуває особливого природнього сяяння й наче випромінює здоров'я і енергію. Такий макіяж візажисти часто називають «свіжий персик».
Якщо згадати останній весняно-літній сезон Українського тижня моди 2020/21, то які мейк-ап-тенденції стали персонально вашими улюбленими?
Мар'яно, скажіть, а чи є в б'юті-індустрії вічні фаворити? Тренди, які не старіють, і з часом стають традиційними й позачасовими.
Згадайте, яка головна б'юті-тенденція залишалася популярною і в 50-х, і в 80-х, і досі популярна у наш час? Її вважали за краще носити перші леді країн, зірки кіноекрану. Так, я кажу про стрілки, які не так часто можна зустріти на подіумі у класичному виконанні. Проте і тут дизайнери знайшли можливість незвичайного підходу. Протягом останніх двох сезонів популярності набирають кольорові стрілки – тепер вони не тільки чорні, а й яскраво жовті, білі, теракотові, що надає їм зовсім іншого значення і виглядає дуже футуристично.
Мар'яно, судячи з усього, у вашому звичному графіку є й емоціональна складова. Чи доводилося безпосередньо виступати і як б'юті-експерт, і як психолог?
За 11 років своєї кар'єри я можу відзначити, що нашим жінкам часто не вистачає внутрішньої впевненості у своїй чарівності і красі. Часом, мої клієнтки бояться виглядати занадто яскраво. Здавалося б, пухкі губи або виразні очі буквально "вимагають" того, щоб саме їх зробили головним акцентом образу. Однак, дуже часто українки бояться пробувати нове і додавати у свій б'юті-арсенал актуальні й модні засоби. Саме тут на допомогу прийде експерт Mary Kay. Ви разом зможете протестувати засоби, підібрати необхідний відтінок. Не бійтеся експериментувати!
Б'юті-експерт Mary Kay точно знає, як задовольнити потреби найвибагливіших своїх клієнток. Тому, коли до героїні нашого матеріалу Мар'яни Фуртак звернулась по допомогу українська інфлюенсерка, діджей та справжня фешн-ікона Даша Коломієць, фея краси одразу зрозуміла, що завдання перед нею поставлене неймовірно складне.

Задовольнити смаки дівчини, яка є чи не найбільш відданою фанаткою модної та б'юті-індустрій в Україні — задача підвищеної складності. Проте, консультанти компанії Mary Kay відомі тим, що вони з готовністю приймають виклик та не шкодують ані сил, ані знань, аби досягти феєричного результату. Для чарівної Даші Коломієць б'юті-експерт Mary Kay мала створити неперевершений вечірній мейк-ап в стилі 90-х, аби дівчина могла підкорити усіх на гучній вечірці.

Мар'яні вдалося створити неперевершений образ, який припав Даші до смаку — пропонуємо і вам надихнутися найтрендовішим макіяжем весняно-літнього сезону 2020.
Здається, що життя консультанта компанії Mary Kay — нескінченна феєрія краси, стилю і легкості. Звичайно, не можна заперечувати, що саме ця професія є однією з найпривабливіших і наче створених для дівчат.

Проте справжній б'юті-експерт — це не лише вірна подруга, яка завжди допоможе підібрати правильні засоби для догляду за шкірою, так само як і ідеальний вечірній або денний макіяж, а й джерело невичерпних знань і лайфхаків у сфері краси.

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