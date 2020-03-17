Один день з життя консультанта з краси Mary Kay

Звичайно, подібні моменти дуже умовні, але в Mary Kay ми пишаємося своїми продуктами по догляду за обличчям саме завдяки натуральності їх складових. Так, наприклад, головними складовими лінійки для проблемної шкіри Clear Proof є екстракти канадського кіпрею, морського вересу і кореня лопуха. А ось власницям сухої шкіри ми рекомендуємо придивитися до лінійки Botanical Effects, яка славиться серед клієнток бренду своїми унікальними зволожувальними властивостями таких рослинних інгредієнтів, як алое та пітахайя.



Також низка продуктів має у складі вітамін С, який є потужним антиоксидантом і бере участь у багатьох процесах омолодження та покращення захисних функцій шкіри. Кожен засіб з догляду за шкірою обличчя Mary Kay – це результат інноваційних технологій у поєднанні з ефективною формулою інгредієнтів у складі. Головне – правильно підібрати продукцію задля отримання реального результату саме для своєї шкіри.

Мар'яно, ми знаємо, що Mary Kay, приділяє велику увагу натуральності складу. Розкажіть, а чи є в лінійках косметики особливі інгредієнти, які є "маркерами" віку?

Ви як справжня б'юті-фея Mary Kay, напевно, можете з першого погляду визначити, який у клієнтки тип шкіри. Але чи вмієте ви вгадувати бажання своїх підопічних?

Багато разів упродовж усієї своєї кар'єри в Mary Kay говорила своїм клієнткам, що ключове завдання сучасної жінки зберегти те, що дарувала нам природа. В молодості усі ми гарні, але з віком шкіра, за якою належно не доглядали, може відповісти вам втомою і тьмяністю. "Консервація" краси одне з ключових завдань б'юті-експерта, з якою я з радістю допомагаю впоратися усім своїм подругам-клієнткам. Системний догляд – це запорука краси.



І моя мета допомогти клієнткам знайти "свої" засоби. Ті, які допоможуть виглядати круто завжди, незалежно від погоди, настрою або гормонального фону. Можете вважати, що я збираю для кожної своєї подруги певний б'юті-бокс, в який потрапляє продукція, індивідуально підібрана для кожної дівчини. Це стосується і косметики для догляду за шкірою, і декоративних засобів, які можуть вигідно підкреслити красу.



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